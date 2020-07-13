В регионе приняты новые меры по снятию ограничений, связанных с противодействием распространением коронавирусной инфекции: с сегодняшнего дня возобновляют работу непродовольственные магазины в торговых центрах и дельфинарий. Школы Новосибирской области начнут учебный год в обычном режиме. Соответствующие поручения губернатор Андрей Травников дал 13 июля в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

«По статистике, мы идём без каких-либо серьёзных всплесков как по приросту, так и по снижению количества выявленных случаев инфицирования COVID-19, – отметил губернатор. – Однако, нагрузка на систему здравоохранения остаётся достаточно высокой. Инфекция распространилась по всей территории Новосибирской области. Ситуация остаётся стабильно напряжённой. Тем не менее, с учётом накопленного опыта и всех тех мер, которые мы научились применять, надо продолжать снимать различные ограничения – то есть, полноценно жить и работать в тех условиях, в которых мы сегодня оказались. Поручаю министру образования Новосибирской области Сергею Федорчуку совместно с Роспотребнадзором и другими органами власти проработать рекомендации и сформировать план мероприятий до 1 сентября. Установка остаётся прежней: 1 сентября мы начинаем учебный год в обычном режиме, очно, не дистанционно, с выполнением необходимых противоэпидемических мероприятий, которые обеспечат безопасность детей и педагогов.

В связи с тем, что ранее принятые решения по снятию ограничений на деятельность отдельных сфер экономики не привели к ухудшению ситуации, предлагаю сегодня принять решение о возобновлении торговли непродовольственными товарами во всех магазинах, в том числе – расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах. При этом – с обязательным запретом на проведение в этих ТЦ массовых мероприятий, с недопущением открытия ресторанных двориков и фудкортов, мест развлечения детей, кинотеатров и так далее. Мы открываем в полном объёме торговлю продовольственными и непродовольственными товарами во всех форматах в торговых объектах.

Также накануне мы посещали Новосибирский зоопарк, убедились в том, насколько полно и чётко руководство зоопарка исполняет все меры безопасности. Мы провели переговоры и с руководством дельфинария – оно готово взять на себя обязательства по исполнению аналогичных мер безопасности. Предлагаю с сегодняшнего дня разрешить работу новосибирского дельфинария», – сказал Андрей Травников.

Напомним, в НСО за сутки выявили еще 112 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.