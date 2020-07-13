В Новосибирске открываются торговые центры

Сегодня на еженедельном оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников сообщил об открытии торговых центров.

С 13 июля возобновляется работа всех без исключения предприятий торговли, приостановленная из-за угрозы пандемии COVID-19. «Мы открываем в полном объеме торговлю продовольственными и непродовольственными товарами во всех форматах», – сказал глава региона на совещании в правительстве.

Губернатор подчеркнул, что проведение массовых мероприятий и работа предприятий питания в торговых центрах по-прежнему не допускается.

Кроме того, принято решение с понедельника возобновить работу Новосибирского дельфинария.

Напомним, с 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров при условии, что эти магазины оборудованы отдельным входом и общая площадь их торгового зала не превышает 400 квадратных метров. С 22 июня – разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С 24 июня начали принимать посетителей – с соблюдением всех необходимых санитарных норм – музеи и Новосибирский зоопарк (пока – без посещения павильонов). С 6 июля открылись летние веранды и уличные кафе.

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