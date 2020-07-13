7-8 июля Сбербанк провел международный онлайн‑тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon 2020. В этом году мероприятие прошло полностью в онлайн-режиме.

Cyber Polygon — тренинг, организованный Центром кибербезопасности Всемирного экономического форума и российской компанией BI.ZONE. Официальный язык проведения тренинга – английский. Для русскоязычных зрителей работает синхронный перевод на русский.

Основной темой Cyber Polygon 2020 стало предотвращение «цифровой пандемии», которая может произойти с учетом высоких темпов глобальной цифровизации. По словам модератора форума, заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, кибератаки входят в топ-10 вероятных причин глобального кризиса и 4/5 всех организаций сегодня не способны им противостоять. Он отметил, что в следующем году российская экономика может потерять до 7 трлн рублей.

«Впервые в истории цифрового мира в рамках одного мероприятия будет отработано взаимодействие частного сектора, государственных организаций и правоохранительных органов, — подчеркнул Станислав Кузнецов. Международная коллаборация сегодня — это наше слабое место в борьбе с киберпреступниками, и именно на ее развитии мы должны сфокусировать все усилия, чтобы победить глобальную угрозу».

Мероприятие проходило в формате двух блоков: «теоретическом» для широкой аудитории и «практическом», в котором команды по кибербезопасности проходили технический тренинг.

«Теоретическая» часть содержала три основных блока вопросов. Первый был посвящен цифровизации в целом и ключевыми спикерами в нем были анонсированы президент Сбербанка Герман Греф и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Темой второго блока стали фейковые новости как новая цифровая эпидемия, третьего – киберпреступность и борьба с ней.

Среди спикеров встречи был и премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что план по стимулированию экономического роста страны базируется на цифровизации госуправления и добавил, что Россия готова делиться с международными партнерами своими наработками в сфере информационной безопасности.

Второй день встречи был посвящен практическому тренингу, на участие в котором зарегистрировались 120 команд из 29 стран. Организаторы встречи подготовили для них настоящие «учения» по отражению кибератак. Одна из команд должна была сымитировать атаку на корпоративную сеть «конкурента» и похитить данные его клиентов. Задачей второй стороны было не только отбить вторжение, но еще и расследовать инцидент и составлять досье для отправки в правоохранительные органы.

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