Новосибирская «Родина» выдвинула кандидатов в Заксобрание

Список поведет лидер новосибирского отделения «Родины» Вячеслав Илюхин. Он попытается сменить кресло в Совете депутатов Новосибирска на место в региональном парламенте.

В воскресенье, 12 июля, прошла конференция новосибирской «Родины» по выдвижению претендентов на мандаты в Законодательное собрание Новосибирской области. Партия поставит своих кандидатов на 31 одномандатном округе из 38. По спискам – на все территориальные группы.

Председатель совета регионального отделения «Родины», независимый депутат горсовета Вячеслав Илюхин ведет список кандидатов, а также баллотируется по одномандатному округу № 24 в Калининском районе Новосибирска. На этой территории уже выдвинулся как независимый кандидат директор завода «Искра» Сергей Кондратьев. «Новые люди» выставили

руководителя направления обучения и развития персонала розничной сети новосибирского подразделения ООО «Обувь России» Евгению Сутулову. Формально «Единая Россия» по округу выдвигает некую Евгению Щетинкину, чьи данные и ролики удалены с сайта праймериз ЕР.

Одномандатником от «Родины» снова идет журналист Константин Антонов – округ № 21 в Центральном округе Новосибирска. Он возглавит и территориальную группу в списке. В 2017 году Антонов конкурировал за мандат в Заксобрание с коммунистом Сергеем Клестовым и выдвиженцем ЕР, девелопером Александром Бойко. Выиграл Клестов.

Журналист, создатель движения «Регионы России» Николай Сальников баллотируется от «Родины» по округу № 33 в Октябрьском районе. В действующий созыв по этой территории прошел Евгений Смышляев (фракция КПРФ).

Также в числе одномандатников «Родины» — бывший коммунист Алексей Манохин, экс-глава районного комитета партии в Новосибирске. Как рассказали корреспонденту «Континента Сибирь» представители руководства «Родины», в этом году КПРФ отказалась поддерживать Манохина. В прошлом году, он выдвигался на довыборы в горсовет Новосибирска по округу в Калининском районе. В Заксобрание он пойдет по округу № 23 (Заельцовский, Калининский районы Новосибирска). Сейчас территорию представляют в региональном парламенте бизнесмен, лидер региональной «Гражданской платформы» Александр Манцуров и член фракции КПРФ Денис Поволоцкий.

По информации «Родины», КПРФ отказалась выдвигать также бывшего главу Ордынского района Владимира Колясникова. Он возглавит «ордынский» список «Родины», территориальная группа № 7.

В списках «Родины» по территориальным группам фигурируют заместитель председателя новосибирского отделения партии Елена Зубова (возглавляет группу № 4 Барабинский-Здвинский районы Новосибирской области), председатель отделения «Родины» в Центральном округе Новосибирска, бывший депутат и экс-руководитель новосибирской службы парковки Аркадий Белов, директор IT-компании Hook Production, общественный представитель в сфере информационных технологий при аппарате регионального бизнес-омбудсмена Олег Лупиков. Полный список кандидатов есть в распоряжении «Континента Сибирь».

«Родине» не нужно проходить подписную кампанию, чтобы зарегистрировать кандидатов и список в Заксобрание.

О кандидатах «Родины» в горсовет Новосибирска можно прочитать здесь.

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