По данным оперштаба на утро 13 июля в регионе выявлено 7386 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 434 детей. 5199 пациентов выписаны с выздоровлением, включая 35 за минувшие сутки.

В НСО выявили еще 112 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Скончались еще четверо пациентов: мужчина в возрасте 82 лет и женщины в возрасте 70 лет, 91 года и 93 лет. Всего в регионе от СOVID-19 умерли 146 человек. В отделениях реанимации сегодня находятся 77 человек, из них на ИВЛ – 18 пациентов.

В ДГКБ№3 госпитализировано 62 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2 210 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализировано 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 247 963 теста на коронавирус. умерли 146 человек.

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