По данным оперштаба на утро 12 июля в регионе зарегистрировано 7274 случая COVID-19, в том числе у 428 детей. 5164 человека выписаны с выздоровлением (+81 за сутки).

В НСО за сутки скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 61 год и 77 лет и три женщины, им было 71 год, 74 года и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 142 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 95 человек, на ИВЛ – 24 пациента.

В ДГКБ №3 госпитализировано 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2 103 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализированы 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в НСО сделано 247 388 тестов на коронавирус.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.