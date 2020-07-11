По данным оперативного штаба на утро 11 июля в регионе зарегистрировано 7153 случая COVID-19, в том числе у 419 детей. 5083 человека выписали с отрицательными результатами контрольных тестов, включая 215 за последние сутки.

В НСО скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 65 лет и три женщины, им было 59 лет, 63 года и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 137 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 95 человек, на ИВЛ – 24 пациента.

В ДГКБ №3 госпитализировано 47 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2 128 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализированы 726 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в НСО сделано 245 923 теста на коронавирус.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.