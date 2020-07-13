Основанная в Новосибирске сеть стритфуда «Дядя Дёнер» продолжает развивать новое для себя направление — «Родные блины». Первый павильон под этой вывеской был запущен в мае 2020 года. Основатель «Дяди Дёнера» Антон Лыков планирует, что до конца 2020 года в Новосибирске под брендом «Родные блины» будет работать уже 10 точек. Об этом он сообщил «Континенту Сибирь».

Первое заведение под вывеской «Родные блины» было запущено в мае 2020 года недалеко от новосибирского вокзала. Сегодня, по данным 2ГИС, у сеть уже 4 точки в Новосибирске. Основатель компании Антон Лыков объясняет запуск нового направления бизнеса несколькими факторами. Прежде всего, уровень конкуренции в сфере блинов, по его словам, достаточно низкий в сравнении с рынком шаурмы, который является основным для «Дяди Дёнера». «За последние 2-3 года в нашей нише количество игроков выросло ровно в 2 раза. В абсолютных цифрах это 150 точек. Практически рядом с каждой нашей локацией открывается конкурент, который еще и зачастую пытается демпинговать. Мы проанализировали рынок и решили открыть новый для себя формат. Блины — это знакомый русский продукт, который все хорошо знают. Уровень конкуренции в этом сегменте практически нулевой, крупных сетей крайне мало», — пояснил Антон Лыков.

Единственным крупным игроком в этом сегмента в Новосибирске выступает сеть «Русские блины», которая по оценкам «Дяди Денера» не в состоянии полностью удовлетворить весь потребительский спрос на блины. «Мы напрямую не будем конкурировать с «Русскими блинами». Там, где они стоят, мы ни в коем случае не будем открываться. Мы не хотим устраивать борьбу или демпинговать. У нас с ними хорошие отношения. Мы будем использовать ресурсы нашей команды и производства для развития нашей собственной сети, не конкурируя напрямую с «Русскими блинами»», — отметил Антон Лыков.

Вторая причина открытия «Родных блинов» заключается в том, что новый проект позволит увеличить загрузку производства «Дядя Дёнер». Дело в том, что на сегодня она активно работает не только на нужды собственной сети, но и на сторонних заказчиков. Так, с мая мясные полуфабрикаты производства «Дядя Дёнер» пополнили ассортимент розничной сети «Фермер-Центр». В июне планируется начать поставки продукции в супермаркеты «Ярче!» с дальнейшим расширением торговых позиций за счет хлебобулочных изделий.

Совладельцами «Дяди Денера» являются генеральный директор Антон Лыков, глава сети кофеен PRIMETIME COFFEE Антон Горестов, а также основатель алтайского производителя минеральной воды премиум-класса Petroglyph Антон Супрун.

Третьим фактором послужило то, что коронавирус поспособствовал очищению рынка, появились новые интересные локации, которые могут забирать сильные игроки.

Кроме того, запуск нового направления дает диверсификацию бизнеса и новый формат для франчайзи.

Предполагается, что до конца 2020 года в Новосибирске под брендом «Родные блины» будет работать уже 10 точек. Причем, предполагается, что это будут именно новые точки, то есть речь не идет о переформатировании действующей сети «Дядя Дёнер».

После отработки формата в Новосибирске будет запущена франшиза «Родных блинов». Это произойдет до конца года. Планируется, что «Родные блины» могут открываться в действующих городах присутствия «Дяди Дёнера». Сумма инвестиций в запуск точки «Родных блинов», по словам Антона Лыкова будет соизмерима с открытием заведения «Дядя Дёнер».

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