Более 350 тысяч клиентов ВТБ воспользовались сервисом цифрового профиля при оформлении заявлений на кредитные продукты на сайте банка. Сервис позволяет заполнять такие заявления в несколько раз быстрее. ВТБ одним из первых подключился к пилоту в декабре 2019 года, создав сервис автоматического заполнения анкеты данными с портала «Госуслуги».

Пилотный проект Банка России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций был запущен в марте 2019 года. Цифровой профиль гражданина предполагает создание единого источника юридически значимых данных в государственных информационных системах, объединенных на портале «Госуслуги». Граждане могут распоряжаться ими по своему усмотрению.

«ВТБ одним из первых подключился к пилоту по созданию цифрового профиля гражданина и еще в декабре 2019 года вывел на свой сайт возможность заполнения анкеты данными из государственных информационных систем, — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. — Эта функция позволяет значительно сэкономить время на оформлении заявки и не посещать офис банка, чтобы предоставить документы».

По его словам, сервис востребован у клиентов за счет своей простоты. На данный момент более 15% всех заявлений ВТБ на кредитные продукты заполняется с помощью цифрового профиля на сайте банка, также клиенты могут оформить онлайн кредит наличными, программу рефинансирования или получить кредитную карту. Поэтому банк в дальнейшем планирует «цифровизировать» и все остальные продукты. Уже анонсирована возможность заполнения анкет на ипотеку, автокредит и получение дебетовых карт.

Процедура использования цифрового профиля гражданина достаточно проста: при заполнении заявки на сайте клиент выбирает «Заполнить данными из Госуслуг», вводит логин и пароль от своего аккаунта на портале. После этого более 80% анкеты заполняется автоматически.

Анкета использует данные из государственных систем, поэтому это существенно повышает вероятность одобрения кредита для клиента. Кроме того, с 1 июля ВТБ в рамках подключения новой версии цифрового профиля стал получать еще больше данных о клиентах из государственных информационных систем, в том числе справку 2НДФЛ, данные из ПФР, КАСКО и ОСАГО. Теперь клиенты смогут заполнять заявления на кредитные продукты еще быстрее, потому что им не нужно будет самостоятельно вводить свои личные данные и сведения о документах — это сделает за них система.

Ранее банк реализовал возможность открытия счета по биометрии в режиме онлайн, а также возможность подтверждения или регистрация учетной записи на портале «Госуслуги» через «ВТБ-Онлайн».

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