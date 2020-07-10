Более 350 тысяч клиентов ВТБ при оформлении заявок на кредит использовали сервис цифрового профиля гражданина

Федор Туров
 

Более 350 тысяч клиентов ВТБ воспользовались сервисом цифрового профиля при оформлении заявлений на кредитные продукты на сайте банка. Сервис позволяет заполнять такие заявления в несколько раз быстрее. ВТБ одним из первых подключился к пилоту в декабре 2019 года, создав сервис автоматического заполнения анкеты данными с портала «Госуслуги».

Пилотный проект Банка России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций был запущен в марте 2019 года. Цифровой профиль гражданина предполагает создание единого источника юридически значимых данных в государственных информационных системах, объединенных на портале «Госуслуги». Граждане могут распоряжаться ими по своему усмотрению.

«ВТБ одним из первых подключился к пилоту по созданию цифрового профиля гражданина и еще в декабре 2019 года вывел на свой сайт возможность заполнения анкеты данными из государственных информационных систем, — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. — Эта функция позволяет значительно сэкономить время на оформлении заявки и не посещать офис банка, чтобы предоставить документы».

По его словам, сервис востребован у клиентов за счет своей простоты. На данный момент более 15% всех заявлений ВТБ на кредитные продукты заполняется с помощью цифрового профиля на сайте банка, также клиенты могут оформить онлайн кредит наличными, программу рефинансирования или получить кредитную карту. Поэтому банк в дальнейшем планирует «цифровизировать» и все остальные продукты. Уже анонсирована возможность заполнения анкет на ипотеку, автокредит и получение дебетовых карт.

Процедура использования цифрового профиля гражданина достаточно проста: при заполнении заявки на сайте клиент выбирает «Заполнить данными из Госуслуг», вводит логин и пароль от своего аккаунта на портале. После этого более 80% анкеты заполняется автоматически.

Анкета использует данные из государственных систем, поэтому это существенно повышает вероятность одобрения кредита для клиента. Кроме того, с 1 июля ВТБ в рамках подключения новой версии цифрового профиля стал получать еще больше данных о клиентах из государственных информационных систем, в том числе справку 2НДФЛ, данные из ПФР, КАСКО и ОСАГО. Теперь клиенты смогут заполнять заявления на кредитные продукты еще быстрее, потому что им не нужно будет самостоятельно вводить свои личные данные и сведения о документах — это сделает за них система.

Ранее банк реализовал возможность открытия счета по биометрии в режиме онлайн, а также возможность подтверждения или регистрация учетной записи на портале «Госуслуги» через «ВТБ-Онлайн».

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