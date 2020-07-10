На состоявшемся 10 июля еженедельном часе прессы Анатолий Локоть в ответ на вопрос «Континента Сибирь» рассказал о мерах, предпринимаемых муниципалитетом по борьбе с зловонием, периодически накрывающим столицу Сибири.

«Относительно недавно, примерно месяц назад, состоялось выездное заседание. На Кудряшовский свинокомплекс выехали и депутаты Совета депутатов Новосибирска, и специалисты мэрии. Был зафиксирован источник (запахов), и тогда определенно уже было зафиксировано, что запах связан с нарушением технологии (утилизации) отходов жизнедеятельности животных свинокомплекса. Действительно, периодически город накрывает волна неприятных запахов. Эта тема уже обсуждалась на совещании у губернатора Новосибирской области. Он очень остро прореагировал на эти все замечания, дал соответствующие поручения, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Проблема заключается в формальном актировании потому, что по ответу Роспотребнадзора, уровень запаха не нормируется, нет шкалы измерения. Тем не менее, я дал поручение комитету по экологии актировать каждый случай волны (запахов). Происходит это как правило в темное время, видимо, тоже это не зря — когда меньше людей могут отфиксировать этот запах, но от этого легче не становится, особенно в жаркое, душное время. Очень тяжело, я понимаю. Поэтому мы будем дальше предпринимать действия в отношении нарушителя», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, очередная волна зловония вызвала множество возмущений новосибирцев.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.