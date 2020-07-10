По данным оперштаба на утро 10 июля в регионе выявлено 7043 случая инфицирования СOVID-19, из них 412 детей. 4868 пациентов выписаны выздоровевшими (+191 за сутки).

В Новосибирской области было выявлено 111 инфицированных коронавирусом за последние сутки.

Скончались пятеро пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 69 лет, 73 года и женщины в возрасте 62 года и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 133 человека. В отделениях реанимации находятся 85 человек, на ИВЛ – 23 пациента.

В ДГКБ №3 госпитализировано 45 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2220зрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов НСО госпитализированы 725 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в области провели 241 242 теста на коронавирус.

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