В Новосибирске так и не решена проблема едкого запаха, периодически возникающего в разных районах города. В середине июня рабочая группа по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска, в которую входят специалисты Роспотребнадзора, представители общественности, мэрии и депутатского корпуса, посетила Кудряшовский свинокомплекс и обнаружила, что источником неприятных запахов являются поля, где складируется навоз с этого сельхозпредприятия.

Едкий запах снова появился в Новосибирске в среду, 8 июля. В этом убедились как корреспонденты «Континента Сибирь», находившиеся в течение дня в разных районах города, так и читатели издания.

В соцсетях жители Новосибирска также в очередной раз выразили возмущение тем, что проблема никак не решается городскими властями. «Опять адски воняет в городе. Вчера вечером у меня чуть глаза не выгорели. Сейчас вот опять. Давайте вот реально что-то сделаем. Готова поучаствовать, подписать, сделать что угодно, сил больше нет», — написала на своей странице в соцсети Facebook жительница Центрального района Новосибирска.

Напомним, что проблема актуальна для Новосибирска уже не первый год. Рабочая группа по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска, в которую входят специалисты Роспотребнадзора, представители общественности, мэрии и депутатского корпуса, в середине июня выявила, что источник неприятных запахов — свинокомплекс «Кудряшовский», точнее, поля, где складируется навоз с этого сельхозпредприятия.

«Весь Новосибирск от этого страдает. 9 июля был и в Заельцовском районе, и в Центральном, и даже в Дзержинском — уже и туда дотягивает. Однозначно этот запах (свинокомплекса) ни с чем не спутаешь», — рассказал «Континенту Сибирь» руководитель отделения партии «Зеленые» в Новосибирске Игорь Украинцев.

Получить комментарии в «Сибирской аграрной группе» (собственник «Кудряшовского») на момент подготовки публикации не удалось. Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что руководство свинокомплекса не нарушает законодательно установленных норм, но применяемые способы обращения с отходами уже устарели и проблему их утилизации нужно решать иными способами.

«Сейчас уже существуют гораздо более правильные технологии высушивания. Поэтому нужно думать, как складировать даже сухое в экологичном виде. Возможно, это должны быть какие-то бункеры. Да, это достаточно большие инвестиции – но они необходимы для предприятия, которое близко расположено к городу», — резюмировал Игорь Украинцев.

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