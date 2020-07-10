Новосибирские метеорологи предсказывают, что похолодание в Новосибирской области будет кратковременным и, если в пятницу, 10 июля дневная температура воздуха не превысит +22°С, то уже на следующий день столбик термометра снова поднимется вверх.

Так в ночь с пятницы на субботу, 11 июля, ожидается прояснение, температура воздуха ночью будет около +15°С. Днем воздух прогреется до +24°С..+25°С, будет облачно, с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 3 м/сек.

Такая же погода ожидается и в воскресенье, 12 июля, но столбик термометра покажет около +27°С. Ветер юго-западный, 1-2 м/сек.

Ненастье вернется в Новосибирскую область в понедельник, но, по прогнозам метеорологов, только на один день в понедельник, 13 июля.

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