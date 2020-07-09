Стоимость минимального набора продуктов питания определяется на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Этот набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. За прошедший месяц цена этого набора по данным Новосибирскстата выросла на 4,9%.

В структуре стоимости набора жителей Новосибирской области преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,9%. Почти пятая часть — 21% — приходится на овощи и фрукты, на молочные продукты – 19,7%, мясо и мясопродукты – 16,1%, рыба – 4,5%, яйца – 1,8%, сахар и кондитерские изделий – 1,8%.

Самая высокая стоимость условного минимального набора продуктов питания в Сибири по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (5014,38 рубля), а самая низкая – в Омской области (3986,32 рубля).

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