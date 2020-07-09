Сегодня, 9 июля, завершил работу 6-й созыв Законодательного собрания Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников поблагодарил региональных депутатов за конструктивную совместную работу в течение всего срока их полномочий.

Последняя, 56 сессия, Заксобрания Новосибирской области стала одной из самых продолжительных. Депутаты рассмотрели в общей сложности около 50 вопросов. Подводя итоги совместной работы на протяжении последних 5 лет, губернатор Андрей Травников поблагодарил народных избранников за конструктивную позицию и отметил, что подобная консолидация позволила реализовать в Новосибирской области масштабные проекты.

«Слаженность взаимодействия, совместной работы между правительством области и Законодательным собранием, характерная для всего шестого созыва, особенно проявилась в этом непростом году. Я хочу поблагодарить председателя Законодательного собрания Андрея Ивановича Шимкива, всех депутатов Заксобрания Новосибирской области за совместную работу. В памяти масса сложных вопросов, непростых законопроектов, очень оперативных решений, которые мы принимали, и к концу созыва научились принимать многие решения и действовать практически влет, понимая друг друга с полуслова», – отметил глава региона.

Среди законопроектов, которые были приняты на сессии сегодня, губернатор отметил поправки в бюджет текущего и на предстоящие три года. «Несмотря на ситуацию с коронавирусом, выпадающие доходы, дополнительные расходы, которые мы несем, мы постарались обеспечить финансированием все мероприятия национальных проектов, все стройки, малые и большие, от ФАПов до крупных, знаковых объектов, продолжение строительства этих объектов, и обеспечить финансированием программу наказов, в том виде, в котором она была утверждена на этот год. Поправки, которые сегодня рассмотрены в первом чтении, подтверждают, что все наши действия направлены на выдерживание этой позиции, как бы нам тяжело ни было», – подчеркнул Андрей Травников.

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