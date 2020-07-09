Комиссия министерства здравоохранения Новосибирской области решила перепрофилировать один из корпусов горбольницы Бердска для работы с инфекционными пациентами — госпиталь на 60 коек будет работать как сортировочный центр.

Заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова и главный пульмонолог региона Любовь Куделя проверили организацию работы стационара, достаточность средств индивидуальной защиты и медикаментов. Комиссия проверила соблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима, дала рекомендации пульмонологам по корректировке терапии и схемам лечения пациентов.

Учитывая сохраняющуюся эпидемиологическую обстановку на территории региона комиссия приняла решение перепрофилировать для приема инфекционных пациентов все четыре этажа терапевтического корпуса. Госпиталь на 60 коек будет работать как сортировочный центр куда будут госпитализировать жителей Бердска не только с коронавирусной инфекцией, но и с внебольничной пневмонией – для уточнения диагноза. По такому принципу работают новосибирские больницы №11, №25 и №3.

«Сегодня в инфекционном отделении Бердской больницы находятся всего 5 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». У всех состояние легкой и средней степени тяжести. Решение об увеличении количества инфекционных коек – превентивное. Мы надеемся, что они не будут заполнены на сто процентов, но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. К тому же, это решение позволит усилить безопасность и пациентов, и персонала», – отметила Елена Аксенова.

Администрации Бердской больницы необходимо оборудовать палату интенсивной терапии, завершить косметический ремонт в одном из отделений, разработать схему разделения потоков пациентов с разными статусами на разных этажах и обеспечить необходимый запас медикаментов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.