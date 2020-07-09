По данным оперштаба на утро 9 июля в регионе выявлено 6932 случая инфицирования СOVID-19, в том числе у 410 детей. 4677 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 170 за минувшие сутки.

В Новосибирской области от СOVID-19 скончались еще четверо пациентов: мужчина в возрасте 60 лет и три женщины в возрасте 38 лет, 56 лет и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса за время эпидемии скончались 128 человек. В отделениях реанимации находятся 86 человек, на ИВЛ – 23 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализировано 48 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2256 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализированы 729 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 236 798 тестов на коронавирус.

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