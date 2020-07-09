В связи с инициативами президента РФ продолжает осуществляться соцподдержка семей с детьми в Новосибирской области. По состоянию на 9 июля, единовременные выплаты в размере 10 000 рублей перечислены родителям более 318 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей на детей в возрасте от 0 до 3 лет, по данным Отделения Пенсионного Фонда РФ по Новосибирской области, перечислены 30,5 тысячам семей в апреле, 40,5 тысячам родителей в мае и 37,5 тысячам семей региона в июне текущего года. Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября. Такие выплаты не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер поддержки семьям с детьми.

По информации министерства труда и социального развития, количество получателей ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет на сегодняшний день составляет порядка 47,4 тысяч человек. Размер пособия – 6018,5 рублей, и право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже одного прожиточного минимума на человека – 11738,0 рублей. Пособие назначается как по заявлению, которое можно подать через портал Госуслуг, отделения МФЦ и центры социальной поддержки населения, так и в беззаявительном порядке. Количество принятых документов от жителей Новосибирской области – более 112 тысяч.

Еще одной мерой соцподдержки семей с детьми, действующей на территории Новосибирской области – выплатой безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребенка – воспользовались более 10 тысяч жителей региона. Размер доплаты составляет 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

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