Топ-10 лучших строительных компаний по вводу жилья в Новосибирске

Мэрия Новосибирска озвучила Топ-10 лучших строительных компаний города по итогам ввода в эксплуатацию жилья за первые шесть месяцев 2020 года.

Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска составило рейтинг лидеров строительной отрасли города по вводу жилья в эксплуатацию. Возглавляет Топ-10 лучших застройщиков ООО СК «ВИРА-Строй» – компания сдала в эксплуатацию 4 жилых дома с 792 квартирами общей площадью 39,983 тыс. кв. метров. Далее в рейтинге такие компании, как:

– ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест» – 3 дома, 792 квартиры общей площадью 26,162 тыс. кв. метров;

– АО «Специализированный застройщик «Береговое» – 1 дом, 418 квартир общей площадью 25,885 тыс. кв. метров;

– ГК «Первый строительный фонд» – 3 дома, 406 квартир общей площадью 23,928 тыс. кв. метров;

– ОАО «Томская домостроительная компания» – 1 дом, 406 квартир общей площадью 23,928 тыс. кв. метров;

– ООО «Девелопмент 54» – 1 дом, 330 квартир общей площадью 21,085 тыс. кв. метров;

– ООО «Энергомонтаж» – 1 дом, 339 квартир общей площадью 20,795 тыс. кв. метров;

– ООО «АКД-Мета» – 1 дом, 272 квартиры общей площадью 17,907 тыс. кв. метров;

– ГК «СМСС» – 1 дом, 226 квартир общей площадью 14,689 тыс. кв. метров.

И замыкает десятку лидеров ГК «Расцветай» – 1 дом, 232 квартиры общей площадью 14,11 тыс. кв. метров.

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