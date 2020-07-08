Выдающееся научное достижение ученых во главе с академиками Михаилом Предтеченским и Дмитрием Марковичем бизнес планирует использовать в своих понятных интересах извлечения максимальных доходов. С молчаливого согласия местной власти, нынешнего руководства СО РАН и втайне от жителей и общественности Академгородка планируется серьезное расширение производства углеродных нанотрубок (УНТ) на площадке непосредственно на территории Технопарка Новосибирского Академгородка с передачей драгоценных земель земель федеральной формы собственности в Технопарк, а фактически частной компании.

Серьезное возражение против такого решения состоит в имеющихся фактах токсичности УНТ для живых организмов, связанных с колоссальной проникающей способности УНТ нанометрового диаметра в клетки и жизненно важные органы живых организмов. Это доказано многочисленными экспериментами, см., например, обзор литературы в публикации «Токсичность углеродных нанотрубок. Специальные и отдаленные эффекты воздействия, сценарии экспозиции, оценка риска» (И.В.Гмошинский, В.А.Шипелин, С.А.Хотимченко, Д.Б.Никитюк, Гигиена и санитария. 2017. Т.96. №8. С.770-779), а также «Impairment of Coronary Arteriolar Endothelium-Depended Dilation after Multi-Walled Carbon Nanotube Inhalation: A Time-Course Study. (P.A.Stapleton, V.C.Minarchik, A.M.Cupston et al. Intern. J. Molecular Sciences. 2012.V.13. No.11. P.13871-803) и многих других.

Показано, что УНТ помимо общетоксического действия на организм при ингаляционном и пероральном пути поступления, способны оказывать избирательное повреждающее действие на удаленные от места их внедрения в организм органы-мишени, что свидетельствует о высокой значимости процессов транслокации УНТ из бронхолегочного и обонятельного эпителия, слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта. Высоким уровнем доказательности обладают данные о способности как одностенных, так и многостенных УНТ оказывать повреждающее влияние на генетический аппарат клетки в системах in vitro и in vivo, для чего были использованы современные высокоинформативные генетические и молекулярно-биологические методы. Оценки канцерогенного действия УНТ показаны в модельных экспериментах на животных. Данные эпидемиологических исследований в литературе отсутствуют, что связано с тем, что УНТ являются относительно новым фактором окружающей среды, действующим в массовых масштабах немногим более 10 лет, тогда как для доказательства их канцерогенного воздействия необходимы наблюдения, длящиеся несколько десятилетий. Сейчас УНТ относятся по решению Международного агентства по исследованию рака (IARC) к группе веществ 2B по канцерогенности: «возможно канцерогенны для людей». Отметим, что для доказательства канцерогенных свойств асбеста и его полного запрета понадобилось около 100 лет!

К сожалению, доводимая до менеджмента фирмы «Оксиал» информация о токсичности УНТ полностью игнорируется и, более того, в противовес этому в СМИ появляются ничем не обоснованные публикации о том, что УНТ не более вредны, чем обычная сажа или дым котельных. На наш взгляд, это является опасным заблуждением, которое можно понять только с точки зрения международного состава команды фирмы «Оксиал» со штаб квартирой в далеком от Академгородка Люксембурге и еще более далекой Австралии, где проживает один из совладельцев фирмы. Действительно, стоит ли обращать внимание на проблемы токсичности УНТ для сотрудников и жителей Академгородка, когда по словам Анатолия Чубайса открываются возможности для «реального бизнеса на фантастическом уровне». Превращение территории Новосибирского академгородка в промышленную зону для выпуска УНТ с неясными последствиями для его жителей противоречит статусу Академгородка как территории науки, образования и инноваций, который не нарушался в течении более чем 60-летней его истории. Для промышленного производства существует множество более приспособленных и брошенных в настоящее площадок в окрестностях бывших промышленных центров Новосибирска и области. Тем не менее, таковы реалии непродуманного развития нанотехнологий в условиях диктата бизнеса над наукой.

Думается, что в этих условиях Сибирское отделение РАН должно в полной мере использовать свое право на экспертизу этого проекта, установленное законом.

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