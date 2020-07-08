В Новосибирской области наращиваются объемы тестирования на коронавирусную инфекцию, увеличивается количество лабораторий. Больницы региона продолжают получать новую технику и оборудование. О текущей эпидемиологической обстановке и реализуемых мерах рассказал 8 июля на брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Мы продолжаем работу по наращиванию проведения лабораторных тестов по выявлению пациентов с коронавирусом, на сегодняшний день средний показатель – порядка 4 000 тестов. Текущие цифры – порядка 150 анализов на 100 000 населения – позволяют нам полностью обеспечивать все необходимые исследования для населения Новосибирской области. Кроме того, было принято распоряжение о выделении из резервного фонда правительства Новосибирской области 43 млн рублей на закупку пяти комплектов однотипного оборудования, которое позволит в автоматическом режиме делать анализы. Таким образом, мы практически в два раза сможем увеличить возможности наших лабораторий. Также важно отметить, что мы получили финансирование из резервного фонда правительства РФ, которое было потрачено на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты. В частности, получено 33 аппарата ИВЛ, в настоящий момент ведется приемка еще 40 аппаратов. Также мы получили 299 кислородных концентраторов, 196 мониторов пациента, 885 увлажнителей, 470 шприцевых насосов и другое оборудование. Эти цифры не последние – мы продолжаем получать оборудование. После получения и приемки оборудование сразу же направляется в медицинские учреждения», – отметил Константин Хальзов.

Министр также обратил внимание на ситуацию в районах Новосибирской области, подчеркнув, что вспышек коронавирусной инфекции там нет, ситуация прогнозируема и находится под контролем. При этом новое оборудование, которое получает Новосибирская область, распределяется не только по учреждениям областного центра, но и по районным больницам.

Кроме того, Константин Хальзов напомнил, что ранее регион в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией получил 19 новых автомобилей скорой помощи. Реанимобили класса «C» будут оказывать помощь как в районах области, так и на территории города Новосибирска.

По данным оперативного штаба на утро 8 июля в регионе выявлен 6 831 случай инфицирования СOVID-19 (+107 за последние сутки). 4 507 пациентов выписаны с выздоровлением (+207 за сутки). Всего в Новосибирской области провели 233 272 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 964 жителя региона, 27 158 человек сняты с меднаблюдения.

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