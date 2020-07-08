В новосибирской клинике НИИТО смена директора

Сегодня, 8 июля, собрание учредителей АНО «Клиника НИИТО» приняло давно ожидаемое всеми участниками конфликта между ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» и его дочерней организацией – клиникой НИИТО – решение о смене руководства организации. Новый директор заверил, что клиника будет работать в прежнем режиме и сохранит медицинский персонал.

Собрание учредителей автономной некоммерческой организации «Клиника НИИТО» приняло единогласное решение о досрочном прекращении полномочий директора АНО Оксаны Шелякиной, возглавлявшей клинику с декабря 2017 года. Оксана Шелякина также вышла из состава учредителей АНО.

Новым директором АНО «Клиника НИИТО» назначен Андрей Башаров, с середины июня 2020 года исполнявший обязанности директора, так как Оксана Шелякина находилась на больничном, о чем в свое время писал «Континент Сибирь».

На должности директора АНО «Клиника НИИТО» Андрей Башаров будет работать над сохранением коллектива организации и улучшением качества медицинской помощи.

Как рассказал «Континенту Сибирь» Андрей Башаров, кадровые изменения «ни в коем случае не отразятся на пациентах — все направления медицинской деятельности будут сохранены, госпитализация и приём пациентов продолжается в плановом порядке». «Что касается персонала АНО – сейчас могу сказать, что рабочие места сохраняются. Глобальных изменений, а тем более увольнений, не будет», – подчеркнул новый директор клиники.

Как сообщил «Континенту Сибирь» представитель ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, учредитель клиники со своей стороны также приложит все усилия для того, чтобы сохранить врачебную деятельность АНО в прежнем объёме.

Андрей Русланович Башаров – кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы запаса, врач высшей категории (специализация «Организация здравоохранения и общественное здоровье»). Он окончил Томский военно-медицинский институт по специальности «лечебное дело» в 1994 году. В том же году стал командиром учебной медицинской роты в Читинской области — старшим преподавателем МО РФ — и занимался подготовкой и обучением медицинского персонала. С 1997 по 2004 год работал начальником медицинского подразделения МО РФ в Читинской области. С 2004 по 2010 год возглавлял федеральное государственное учреждение «Консультативно-диагностическая поликлиника МО РФ» в Читинской области, а с 2010 по 2012 год руководил военным госпиталем в Новосибирской области. В сентябре 2012 года был приглашён в г. Сочи для руководства финансово-хозяйственной деятельностью базы отдыха «Красная поляна» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс Сочинский» МО РФ. Он активно участвовал в подготовке и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, за что был награждён грамотой и памятной медалью Президента РФ. С 2014 по 2017 год он работал начальником филиала «Санаторий “Янтарь”» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс Сочинский» МО РФ, а затем переехал в Новосибирск. Здесь в 2018 году Андрей Русланович стал заместителем председателя Новосибирского областного совета ветеранов.

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