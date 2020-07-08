Масштабные работы по ремонту и реконструкции устройств электроснабжения проводит ЗСЖД в Новосибирской области

До конца текущего года в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) будет выполнен большой объем работ по реконструкции тяговых подстанций и контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба ЗСЖД.

В частности, уже завершены работы по капитальному ремонту двух тяговых подстанций Чаны и Убинская. Проведена модернизация распределительных устройств на тяговых подстанциях Ояш, Болотная и Карачи. На станциях Инская, Черепаново, Тогучин и Искитим смонтированы высокомачтовые осветительные установки. Кроме того, до конца года будет проведена работа на подстанциях Иня-Восточная, Гусиный брод, Чемская, Обь, Тебисская.

В настоящее время на подстанциях Сокур и Изылинка ведутся работы по обновлению зданий – ремонт кровли, фундамента, замена дверей и стеклопакетов. Продолжается обновление линий электропередач и устройств автоблокировки на участке Мошково – Ояш. В рамках программы передачи электроэнергии сторонним потребителям проводятся работы на станциях Льниха, Мезениха, Мошково, Чахлово. В ходе ремонта на ряде участков будут замены опоры, провода и другое энергетическое оборудование инфраструктуры.

В работах задействовано более 60 человек и свыше 20 единиц специализированной техники. Обновление и ремонт контактной сети направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозочного процесса, а также позволяет повысить пропускную способность участка, поясняют в ЗСЖД.

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