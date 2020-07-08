8 июля в аэропорту Толмачёво на объекте «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево» (г. Новосибирск) прошло рабочее совещание под председательством Анатолия Пчелина — начальника управления аэропортовой деятельности Росавиации.

По данным пресс-службы Толмачёво в совещании приняли участие главный инженер Федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» Олег Сидоров, управляющий проектом реконструкции Андрей Соловьев, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного Собрания Новосибирской области Фёдор Николаев, генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» Юрий Бондаренко, генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков, генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич и др.

В ходе мероприятия участники осмотрели перрон, взлётно-посадочные полосы ИВПП-1 и ИВПП-2, а также строительную площадку 2.2 и 3 этапов строительства объекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево», тендер на выполнение работ по которым выиграло в декабре прошлого года ОАО «Новосибирскавтодор».

Проект включает развитие лётной зоны ИВПП-2 со строительством соединительных рулёжных дорожек, перрона с дополнительными 20 местами стоянок воздушных судов, сооружением других объектов аэродромной инфраструктуры в целях повышения пропускной способности аэродрома Толмачёво. Общая площадь перрона с рулёжными дорожками по плану будет около 266 700 кв. м.

Анатолий Пчелин отметил высокий уровень организации работы по масштабной реконструкции аэропортового комплекса Толмачёво. «Несмотря на непростые внешние условия Росавиация поддерживает дальнейшее развитие Международного аэропорта Новосибирск (Толмачёво)», — добавил он.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2019 года аэропорт обслужил 6,747 млн пассажиров.

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