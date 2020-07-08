Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе сегодня, 8 июля, провёл заседание Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории регионов Сибири, сообщил пресс-центр полпредства.

По данным территориальных подразделений Роспотребнадзора по состоянию на утро 8 июля, в регионах Сибири зарегистрировано 48,6 тысячи инфицированных коронавирусом, в том числе за последние сутки диагноз подтверждён у одной тысячи человек.

«Принимаемые в нашей стране меры по борьбе с распространением коронавируса позволили стабилизировать обстановку и не допустить взрывного роста заболеваемости, — подчеркнул полпред, — в то же время ситуация по-прежнему требует пристального внимания и принятия оперативных решений».

Особую тревогу, по словам Сергея Меняйло, вызывает рост летальности в регионах округа и увеличение количества больных, состояние которых оценивается как тяжёлое. Сохраняются очаги в медицинских, социальных учреждениях, трудовых коллективах, в связи с чем особое внимание нужно уделять обеспечению средствами защиты медицинского персонала и не допускать снижения их запасов. Полпред считает, что на постоянном контроле также должно находиться наличие необходимого количества противовирусных препаратов, которые, по рекомендациям Минздрава, являются основными для лечения больных COVID-19.

«Не вызывает сомнения необходимость дальнейшего снятия ограничений и возвращения к работе отраслей экономики, деятельность которых была приостановлена в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В то же время обязательным является соблюдение всех санитарных требований. Установленный масочный режим не должен быть формальностью», — сказал полпред.

Он также подчеркнул, что снимая ограничения, следует компенсировать эти решения увеличением объёмов тестирования, таким образом своевременно выявляя заболевших на ранних стадиях и не допуская дальнейшего распространения инфекции.

«Санитарно-эпидемиологические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, которые принимались ранее в регионах Сибири, дали свои результаты. При этом ситуация в округе ещё достаточно сложная. Наша общая задача – не допустить её резкого ухудшения, что может привести к возвращению установленных ранее ограничений», – считает Сергей Меняйло.

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