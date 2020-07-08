Платформа визуального проектирования, поддержки систем и сервисов Digit, разработанная новосибирской компанией Smart Consulting, получила награду в конкурсе «Лучшие цифровые решения» и рекомендована для тиражирования в регионах.

«С самого начала платформа Digit задумывалась как инструмент развития ИТ-отрасли регионов. В ней заложены технологии, позволяющие органам власти самим, без привлечения подрядчиков, реализовывать значимые проекты цифровой трансформации государственных услуг , – комментирует директор по продуктам компании Smart Consulting Илья Ештокин. — А операционная система «Цифрового региона», созданная на платформе Digit, позволяет создавать экосистемы, объединяя экспертизу и технологические решения ИТ-компаний, научных институтов и разработчиков, заинтересованных в развитии своего региона».

Аналитический центр при Правительстве РФ по заказу Минкомсвязи России провел конкурс среди российских компаний-разработчиков. Задачей конкурса было определить перечень передовых цифровых решений, созданных на базе «сквозных» технологий и обладающих высоким уровнем конкурентоспособности. В состав конкурсной комиссии вошли представители Минкомсвязи и региональные министры, ответственные за цифровую повестку.

На конкурс было подано 300 заявок, из которых 221 прошла предварительный отбор. Компания Smart Consulting представила на конкурс платформу визуального программирования информационных систем Digit. Она используется для реализации проектов цифровой трансформации органов государственной власти и компаний в сегменте B2B. На базе платформы работают информационные системы более чем 20 регионов РФ, а также реализуются проекты государственной программы «Цифровой регион».

В результате конкурсного отбора комиссия оценила платформу Digit как имеющую большой потенциал конкурентоспособности и присудила победу в специальной номинации «Драйвер цифровой трансформации отрасли».

Более подробно о вкладе Digit и Smart Consulting в целом можно прочитать в материале «Континента Сибирь», посвященном достижениям компаний, созданных в Новосибирске.

Сейчас Smart Consulting, по словам ее руководителей, планирует дальнейшее развитие решений для цифровой трансформации государственных ведомств и бизнес-компаний в области управления человеческим ресурсом, повышения эффективности работы команд.

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