Красноярский филиал «Росгосстраха» заключил страховой договор с крупнейшим в Восточной Сибири санаторием «Красноярское Загорье», сообщает пресс-служба компании.

В рамках договора застрахованы конструктивные элементы зданий и сооружений, расположенных на территории центра восстановительно-реабилитационного лечения. Имущество застраховано на случай гибели, утраты или повреждения в результате пожара, залива, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц (хулиганство, вандализм), кражи и др. Сумма страховой ответственности «Росгосстраха» по договору составила более 100 млн рублей.

«С этим клиентом договор мы заключили впервые, — говорит директор Красноярского филиала «Росгосстраха» Сергей Сотников. — Сам комплекс расположен в экологически чистом районе в 200 км от Красноярска на склоне горы Джеландаг и хорошо известен жителям региона. Это единственный санаторий Красноярского края, имеющий собственный источник природной минеральной воды. Последние несколько лет в рамках реализации проектов санаторно-курортного обслуживания населения России руководство «Красноярского Загорья» модернизирует инфраструктуру санатория, проводит другие мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания отдыхающих. А «Росгосстрах» обеспечит надежную страховую защиту комплекса. Уверен, что наши новые партнеры оценят высокий уровень клиентского сервиса старейшей в стране страховой компании».

В Красноярском крае действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 26 агентств и страховых отделов, а также региональный центр урегулирования убытков в Красноярске.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов.

«Росгосстрах» входит в группу банка «Открытие». 6 октября 2020 года система РОСГОССТРАХ отметит 99 лет со дня своего создания. www.RGS.ru

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