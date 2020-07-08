Октябрьский районный суд Новосибирска 8 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении руководителей ООО «Компания “Фито”» и «Терра» Якова Кузнецова и Александра Мартынюка, обвиняемых в в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 178 УК (Ограничение конкуренции). Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

Компании Кузнецова и Мартынюка, участвуя с декабря 2015 года по сентябрь 2017 года в тендерах для клиники имени Мешалкина, заключили картельный сговор, допуская снижение максимальной стоимости контракта не более чем на 0,5%. Предполагается, что при этом был незаконно извлечён доход в размере более 426 млн рублей. Свою вину обвиняемые не признали. Суд приговорил Кузнецова и Мартынюка в двум годам условно и штрафу в 500 тысяч рублей каждого.

Напомним, участники картельного сговора при проведении торгов в новосибирской клинике имени Мешалкина возместили государству 900 млн рублей ущерба.

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