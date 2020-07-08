По данным оперативного штаба на утро 8 июля в регионе выявлен 6831 случай инфицирования СOVID-19, в том числе 107 за минувшие сутки. 4507 пациентов выписаны с выздоровлением, включая 207 человек за сутки.

От COVID-19 в регионе скончались еще четыре пациента: двое мужчин в возрасте 67 лет и 68 лет и две женщины в возрасте 53 года и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса погибли 124 человека. В отделениях реанимации медстационаров области находятся 89 человек, из них 23 пациента на ИВЛ.

В ДГКБ №3 госпитализировано 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2 570 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов НСО госпитализировано 699 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области провели 233 272 теста на коронавирус.

Напомним, регион остаётся на 3-м месте в СФО по выздоровевшим от COVID-19.

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