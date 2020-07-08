Региональное отделение партии «Единая Россия» сформировало списки кандидатов в Законодательное собрание Новосибирской области и Совет депутатов города Новосибирска. Это старт масштабной кампании, в рамках которой на всей территории области будут избраны более пяти тысяч депутатов всех уровней.

Перечень кандидатов, которые по итогам праймериз вошли в списки, огласил на 38-й региональной партийной конференции 8 июля губернатор Новосибирской области – секретарь Новосибирского отделения партии «Единая Россия» Андрей Травников.

Глава региона поблагодарил всех присутствующих за результаты работы, которую региональное отделение «Единой России» проводило в последние недели. Это голосование по поправкам в Конституцию РФ, присвоение Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести». «Консолидирующим оказался проект «Народный бюджет», — отметил Андрей Травников. Это процедура, которая длилась в последнюю неделю июня в ходе голосования по Конституции. Я считаю, что эксперимент удался. Его итоги показывают, что жители осознанно делали свой выбор в пользу наиболее приоритетных направлений расходования бюджетных средств».

В списки вошли 380 кандидатов в Законодательное собрание и 50 – в Совет депутатов города Новосибирска.

«Сегодня стартовал важный этап избирательной кампании. Мы формируем команду губернатора, которая в последующие пять лет будет реализовывать наказы и предвыборную программу Андрея Травникова. По сути – это народная программа, — заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. – С ней партия будет участвовать в выборах этого года. Предварительное голосование показало интерес в первую очередь самих кандидатов, поскольку конкурс был достаточно высокий. И избирателей, принявших активное участие в отборе кандидатов. «Единая Россия» – единственная политическая партия в стране, которая проводит открытый отбор кандидатов. Это позволяет нам формировать профессиональную команду. Задачи, с которыми наша партия идет на выборы, достаточно амбициозны, но команда наших кандидатов без сомнения сможет их реализовать».

Сегодня региональное отделение партии объединяет более 28 тысяч единороссов, ещё 14 тысяч новосибирцев – сторонники.

«Наша сила в том, что мы идем на выборы большой командой во главе с губернатором области, — подчеркнул председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. — Собираем вертикаль, в которую войдут депутаты от всех новосибирских поселений, районных и городских советов и областного парламента. Я думаю, что команда, где все – от рядового депутата до руководителя политсовета регионального отделения работают на одну задачу, сумеет заручиться доверием и поддержкой большинства».

Основной тезис, с которым партия идет на выборы – это забота и уважение, защита интересов каждого жителя Новосибирской области

По словам депутата Государственной думы РФ Александра Карелина, «самое главное – это внимание к ожиданиям каждого. И, конечно же, максимально открытый диалог. Это позволит нам стать доступными, понятными. И, как следствие, – обеспечит поддержку избирателей».

Сейчас новосибирские единороссы начинают формировать программу партии, создана рабочая группа по её подготовке. Партийцы проведут встречи со всеми местными отделениями для того, чтобы каждый желающий мог внести свои конструктивные предложения.

«Все наказы избирателей, которые вы получите как кандидаты, мы учтем в программе», — подчеркнул Андрей Травников, обращаясь к участникам конференции.

Эксперты предполагают, что состав Законодательного собрания Новосибирской области в следующем созыве обновится на 25-30%.

«Конкуренция будет, как и всегда, огромная, — уверен Андрей Шимкив. – Легких выборов у нас никогда не было. Цель у нас одна – это наши избиратели и наша родная Новосибирская область. И мы обязаны сделать все, что можно. Я надеюсь, что люди, которые придут в новый созыв в результате честных выборов, продолжат эту традицию. И Законодательное собрание будет работать с такой же отдачей, как и шестой созыв и в таком же конструктивном диалоге с исполнительной властью».

«Новосибирская область всегда шла впереди, задавала новые стандарты и технологии работы, – заявил губернатор. – Мы действительно хотим стать регионом-драйвером всего Сибирского федерального округа. В единый день голосования 13 сентября нам необходимо одержать уверенную и безоговорочную победу. Фракция партии должна получить квалифицированное большинство в Законодательном собрании, Совете депутатов Новосибирска и во всех представительных органах местного самоуправления».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.