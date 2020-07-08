Депутаты готовы узаконить удаленку

В Новосибирске 7 июля с участием секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака обсудили проект Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы». Эпидемия коронавируса показала, что действующее право сильно отстает от реальной ситуации в экономике.

Поправки в Трудовой кодекс были подготовлены партией «Единая Россия» еще в прошлом году и внесены в Госдуму РФ. «Коронавирусная инфекция внесла коррективы в наше предложение, — отметил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. – Во время пандемии у нас практически полстраны было вынуждено перейти на дистанционную работу и это стало серьезным испытанием для всей нашей системы. В действующем трудовом кодексе есть лазейки, которыми воспользовались недобросовестные работодатели».

В Новосибирской области на горячую линию волонтерского центра «Единой России» поступило более 200 обращений с жалобами. «К сожалению, действующая редакция Трудового кодекса в принципе не предусматривает ситуацию временной дистанционной занятости», — рассказал заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

Позицию работодателей представил генеральный директор Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Юрий Бернадский. По его словам, ситуация на рынке труда изменилась коренным образом. «Только за первые шесть месяцев этого года количество вакансий с гибкими и дистанционными режимами труда выросло более чем в 70 раз, — сообщил Юрий Бернадский. – По нашей информации более 50 тысяч сотрудников сейчас работают в гибком удаленно-дистанционном режиме. Это больше 5% от числа занятых в новосибирской экономике. Еще в прошлом году это число составляло 0,05%. Ситуация радикально меняется, и на мой взгляд, трудовое право от нее сильно отстает. Необходимо принимать новые нормативно-правовые акты, в том числе и на региональном уровне».

В обсуждаемых поправках в Трудовой кодекс в частности предлагается закрепить три основных вида удаленной работы – постоянная, временная и комбинированная. Например, временная подразумевает возможность работать вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя – например, в любом месте, где есть доступ к интернету. А комбинированная занятость – это чередование работы из офиса и из дома.

«Мы встречаемся с людьми с избирателями, коллективами, организациями и предпринимателями, — рассказал председатель комитета по социальной политике здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Гришунин. – Уже сейчас нам поступают вопросы о взаимоотношениях работодателя и работников, например, о регламентации рабочего времени и периода отдыха сотрудников, о системе дисциплинарных взысканий и поощрений, о возможных проблемах аттестации рабочих мест и ряд других вопросов. Полагаю, что все поступающие к нам предложения мы изучим, обобщим и направим в Государственную думу, максимально учитывая точки зрения работодателей и работников, представляющих разные отрасли экономики. Законопроект должен способствовать повышению максимальной эффективности производственных процессов, ведь сама жизнь требует от нас как можно быстрее установить понятные всем правила».

Сбор предложений завершается 10 июля. По словам Андрея Турчака, это необходимо, чтобы депутаты Государственной думы успели принять поправки в осеннюю сессию, и они вступили в силу уже с 1 января 2021 года.

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