Международное рейтинговое агентство QS World University Rankings by Subject 2020 Addendum опубликовало три дополнительных предметных рейтинга. Среди новых направлений в системе рейтингов QS стали нефтяная инженерия, геология и геофизика. Новосибирский государственный университет занял 51-75 место в рейтинге по нефтяной инженерии и закрепил свои позиции в сотне лучших университетов мира по данному направлению, сообщает пресс-служба НГУ.

«Несмотря на то, что НГУ — классический университет, инжиниринговое направление в сфере нефти и газа — наша традиционно сильная сторона, — считает ректор НГУ Михаил Федорук. — Это, безусловно, основано на тесном взаимодействии с Институтом нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, а также с новыми партнерами».

В июне этого года агентство QS включило НГУ в ТОП-250 лучших вузов мира и новосибирский университет стал третьим среди вузов России. Ранее, в марте НГУ впервые вошел в предметный рейтинг по медицине.

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