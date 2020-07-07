Основная часть филиалов музея Новосибирска будет открыта для посещения с 8 июля, остальные подразделения начнут работу 1 августа и 1 сентября, сообщает пресс-центр мэрии города.

«Для посещения новосибирцев и гостей города будут доступны те филиалы муниципального учреждения, где есть условия для организации мер по предупреждению и профилактике распространения коронавирусной инфекции, – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — График их работы также разработан с учётом возможности выполнения рекомендаций Роспотребнадзора».

Будут возобновлены и пешеходные экскурсии в режиме самоизоляции. Они будут проходить на открытом воздухе в индивидуальном или в группах не более десяти человек. При этом расстояние между гидом и каждым экскурсантом в группе должно составлять не менее 1,5 метра. Маршруты экскурсий проложены по местам, исключающим массовые скопления людей и плотные встречные потоки. Также не предусмотрено и посещение закрытых помещений — например, музеев и выставок. Посетители могут принимать участие в экскурсиях только в защитной маске. Правилами проведения речных экскурсий предусмотрены условия дистанционной рассадки пассажиров и наличие защитных масок.

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