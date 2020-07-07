На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании 29 мая в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде. Президент Владимир Путин дал поручение до 1 сентября оценить вред, нанесенный окружающей среде.

«Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проведен расчет вреда и направлены требования о добровольном возмещении ущерба АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в группу «Норникель»). В том числе вреда, причиненного водным объектам вследствие загрязнения на сумму 147 046 011 000 рублей и почвам на сумму 738 616 500 рублей», — говорится в сообщении Росприроднадзора. Общая сумма ущерба природе оценивается почти в 148 млрд рублей.

На виновных в аварии заведено уголовное дело, а губернатора Красноярского края Александра Усса 3 июня в ходе совещания публично раскритиковал президент Владимир Путин.

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