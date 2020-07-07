Губернатор Андрей Травников поручил мэрии Новосибирска и региональному оргкомитету «Победа» создать комиссию по запуску процедуры общественного голосования по выбору места установки стелы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Во время расширенного заседания оргкомитета «Победа», которое в режиме ВКС провёл 7 июля Андрей Травников, обсудили присвоение Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести». В заседании принял участие заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Новосибирская область активно включилась в реализацию комплекса мероприятий Года памяти и славы. В рамках плана подготовки к 75-летию Победы в регионе сделано многое, и главное место в ряду этих мероприятий занимает присвоение Новосибирску высокого звания «Город трудовой доблести».

Областной оргкомитет «Победа» поддержал инициативу о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» 22 января. Был организован сбор подписей новосибирцев на специальном сайте новосибирскгерой.рф, на промышленных предприятиях, в общественных организациях. В работу включились различные политические силы — региональное отделение партии «Единая Россия», КПРФ, Советы ветеранов. Трудовые коллективы собрали более 60 тысяч подписей в поддержку этой инициативы. За присвоение Новосибирску почётного звания было развернуто голосование параллельно с голосованием по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля. Более полумиллиона новосибирцев отдали свои голоса за присвоение городу звания.

2 июля президент Владимир Путин подписал Указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 20 городам, в том числе — и Новосибирску. Теперь в областном центре должна быть установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации о присвоении городу этого высокого звания.

«Огромное спасибо жителям за поддержку Новосибирска. Я благодарю и Андрея Турчака, членов федерального оргкомитета «Победа», и нашего президента Владимира Путина за решение присвоить это почетное звание сразу 20 городам РФ, — отметил Андрей Травников. — Установка Памятной стелы – это обязательное мероприятия, и сегодня уже есть определённые пожелания о том, где она могла бы быть расположена и как она могла бы выглядеть. Тем не менее, это не должно быть решением одного человека или даже группы людей в составе оргкомитета. Хотелось бы, чтобы в этом обсуждении приняли участие и жители города, и экспертное сообщество — архитекторы, художники. Чтобы это было действительно общее решение. Мы понимаем, что это – решение на десятилетия вперёд».

В ближайшее время в Новосибирской области стартует работа по сбору предложений по площадкам для установки Памятной стелы «Город трудовой доблести» и визуализации общественного пространства по предложенным местам. По поручению губернатора будет создана комиссия, которая займется проведением этой работы. При этом важно не просто выбрать место для размещения одного объекта — Памятной стелы — а создать архитектурную, художественную концепцию развития территории Новосибирска, чтобы в городе появилось новое памятное место.

«На повестке стоит вопрос определения места. Я поддерживаю предложение оргкомитета: выбрать место должны сами граждане. Они должны принять это решение и сделать свой выбор. Мы готовы оказать помощь, поддержку, в организации сбора подписей», — подчеркнул Андрей Турчак.

Вице-спикер Совета Федерации РФ также акцентировал внимание на том, что работа по сбору голосов за присвоение Новосибирску почётного звания позволила консолидировать многих: «Единая Россия» помогла подготовить документы, организовала сбор подписей за присвоение этого звания. Важно, что к этой инициативе присоединились практически все политические партии, общественные организации, советы ветеранов. В Новосибирской области активное участие принимало отделение КПРФ. Это пример здоровой консолидации. Тема Великой Победы объединила».

Спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил всех, кто принял участие в поддержке инициативы по присвоению городу почетного звания, которое значимо для всех жителей региона. Он подчеркнул, что все сельские труженики районов области внесли большой вклад, помогая фронту в годы Великой Отечественной войны.

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров отметил, что увековечивание боевого и трудового подвига сибиряков в годы тяжелейших для страны испытаний – долг нынешнего поколения перед ветеранами и поколениями будущими.

«Мы ожидали высокого результата по голосованию за присвоение Новосибирску звания «Города трудовой доблести», потому что новосибирцы преданы истории своего города, своей области. В том, что мы соберём большое количество подписей, не было сомнений. Все поддержали эту инициативу, выражали готовность проголосовать, вспоминали истории своих семей, биографии своих родителей», — сказал Андрей Панфёров.

О ходе реализации плана мероприятий Года памяти и Славы главе региона доложил заместитель губернатора Сергей Нелюбов. В расширенном заседании приняли участие руководители органов исполнительной власти, советов ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов всех муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

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