В первом полугодии 2019 года по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) было признано банкротом 623 человека. За тот же период в 2020 году банкротов стало больше на 95% — 1216 человек.

Генеральный директор «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова считает, что на динамику роста числа банкротов повлиял кризис. «В статистику этого года вошли должники, которые до кризиса были перекредитованы, возможно допускали просрочки и выплачивали большую часть доходов. Потеряв работу, они сразу потеряли возможность обслуживать долг. Цены на товары и услуги в Новосибирске сравнимы с московскими или петербургскими, а вот доходы значительно меньше. Так в Петербурге к нам обычно приходят банкротиться с суммой долга от 2 млн рублей, а в Новосибирске средняя сумма – менее одного миллиона. Бум банкротств физлиц будет только набирать обороты. Мы считаем, что вторая волна банкротов придет осенью, банкротиться станут более обеспеченные должники, которые также потеряли работу, но до кризиса имели отложенные накопления».

Эксперты также считают, что число банкротов моглбы быть больше, но этому помешала приостановка работы Арбитражного суда Новосибирской области и кредитных учреждений в апреле и мае.

«Сроки рассмотрения существенно выросли, мы подавали заявления в электронном виде, но суды не назначали заседания. Срок вынесения определения о принятии заявления ранее составлял 1,5-2 недели, сейчас 3. С момента принятия судом заявления до назначения даты рассмотрения срок вырос в среднем с 1 до 2 месяцев, – отмечает Юлия Комбарова.

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