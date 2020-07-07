По данным оперштаба на утро 7 июля в регионе выявлено 6724 случая инфицирования коронавирусом, в том числе 397 детей. С выздоровлением выписаны 4300 пациентов, в том числе 155 за минувшие сутки.

Скончались от COVID-19 ещё четверо пациентов: трое мужчин в возрасте 58 лет, 60 лет и 61 год и женщина в возрасте 73 лет. Всего в регионе за время эпидемии было зафиксировано 120 летальных случаев, причиной которых стал коронавирус. В отделениях реанимации сегодня находятся 89 человек, на ИВЛ – 15 пациентов.

В ДГКБ №3 госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2481 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов НСО госпитализировано 697 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в области провели 229 236 тестов на коронавирус.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.