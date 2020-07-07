В распоряжении, подписанном главой правительства РФ Михаилом Мишустиным 4 июля, сообщается, что Роструд получит бюджетные ассигнования в размере более 4 млрд рублей «на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации». Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

В число регионов СФО, которые получат деньги на создание временных рабочих мест по этому распоряжению, вошли:

Республика Алтай — 16820,9 тыс. руб.;

Республика Тыва — 33870,2 тыс. руб.;

Республика Хакасия — 22831,5 тыс. руб.;

Алтайский край — 15584 тыс. руб.;

Красноярский край — 100773 тыс. руб.;

Иркутская область — 47845,2 тыс. руб.;

Кемеровская область — Кузбасс — 116897,5 тыс. руб.;

Омская область — 77772,4 тыс. руб.;

Томская область — 68525,5 тыс. руб.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.