В распоряжении, подписанном главой правительства РФ Михаилом Мишустиным 4 июля, сообщается, что Роструд получит бюджетные ассигнования в размере более 4 млрд рублей «на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации». Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
В число регионов СФО, которые получат деньги на создание временных рабочих мест по этому распоряжению, вошли:
Республика Алтай — 16820,9 тыс. руб.;
Республика Тыва — 33870,2 тыс. руб.;
Республика Хакасия — 22831,5 тыс. руб.;
Алтайский край — 15584 тыс. руб.;
Красноярский край — 100773 тыс. руб.;
Иркутская область — 47845,2 тыс. руб.;
Кемеровская область — Кузбасс — 116897,5 тыс. руб.;
Омская область — 77772,4 тыс. руб.;
Томская область — 68525,5 тыс. руб.