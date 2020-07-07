Очередной рейтинг активности руководителей регионов Российской Федерации в «Инстаграме» составило агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Возглавили список в период с 29 июня по 5 июля руководители сразу двух регионов Сибири.

Первое место в рейтинге на этот раз занял председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов, опублковавший в своём «Инстаграме» 24 поста, 68 материалов в stories и один прямой эфир. Вторым стал глава другого сибирского региона — губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он опублковал в своём «Инстаграме» 9 постов и 96 материалов в stories.

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на этот раз стал четвёртым в списке АПЭК — 14 постов и 63 материала в stories.

В рейтинг глав регионов СФО, активно проявляющих себя в Instagram, вновь попали: глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол (20-я строчка рейтинга), губернатор Красноярского края Александр Усс (31-место), глава Республики Алтай Олег Хорохордин (33-я строчка), губернатор Новосибирской области Андрей Травников (37-е место рейтинга) и губернатор Алтайского края Виктор Томенко (43-е место).

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.