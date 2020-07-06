Идея Затулинского дисперсного парка заключается в том, чтобы объединить пешеходными и велосипедными маршрутами небольшие парки, скверы, спортивные и детские площадки, концертные подиумы в нескольких жилмассивах.

Напомним, что благоустройство Затулинского дисперсного парка осуществляется в рамках федерального проекта «Городская среда» партии «Единая Россиия» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Первый этап благоустройства Затулинского дисперсного парка, который объединит в одно целое скверы, культурные и спортивные объекты, планируется завершить осенью 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Сейчас здесь уже завершаются работы по инженерным коммуникациям, ведутся монтажные работы, а после подрядчик приступит на этом участке к благоустройству – мощение тротуаров, озеленение, разбивка газонов. Участники совещания отметили высокое качество работ на этом знаковом как для города, так и для всей области, объекте.

Как отметил региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы РФ Максим Кудрявцев, Затулинский дисперсный парк на территории Кировского района Новосибирска – это самый большой и важный объект этого года. На реализацию его первого этапа было выделено из федерального бюджета больше 180 миллионов рублей.

«Объект уникален тем, что в рамках партпроекта «Городская среда» такое еще не строили. Это не просто конкретная территория, а совокупность парков и скверов, которые находятся в одном районе. Все они будут объединены в единую благоустроенную зону, к которой будут примыкать пешеходные и велосипедные дорожки. Данная территория будет благоустроенна к сентябрю. Здесь все кардинально изменится и надеюсь, что после преображения территория станет излюбленным местом не только жителей Кировского района, но и области. Важно, чтобы ежегодно мы строили по одному такому объекту», — пояснил Максим Кудрявцев.

По информации регионального координатора, в этом году в рамках партпроекта «Городская среда» будет реализовано 167 объектов. 160 из них успешно прошли конкурсные процедуры, контракты подписаны и полным ходом ведутся строительные работы. Эксперты отмечают, что реализация объектов благоустройства в этом году идет намного быстрее и эффективнее, чем в прошлые годы. На сегодня пять уже готовы.

Депутат новосибирского горсовета Дмитрий Колпаков, говоря о благоустройстве Затулинского жилмассива, на территории которого развернулась большая стройка, подчеркнул важность того, что концепцию парка разрабатывали с учетом пожеланий местных жителей.

«Важно, что эту территорию для благоустройства выбрали новосибирцы. Они участвовали в разработке концепции проекта с 2015 года. Много корректировок вносили люди, поэтому его смело можно назвать народным объектом. Ход работ на участке контролируем не только мы, но и местные жители. Подрядчик на объекте достойный, работает с качественными материалами и даже пообещал, что может уложиться раньше срока. Я абсолютно уверен, что парк будет просто замечательный», – отметил депутат.

Председатель ТОС «Рассвет» Кировского района Татьяна Беспалова рассказала, что кировчане с нетерпением ждут сентября, чтобы увидеть, как преобразится их родной район.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.