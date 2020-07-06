Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области опубликовало постановление за подписью главного санитарного врача региона, в котором снимается часть ограничений, принятых ранее из-за коронавирусной инфекции, в частности — необходимость двухнедельной изоляции для прибывающих из ряда городов России.

В постановлении говорится о том, что с 5 июля отменяется изоляция граждан, прибывших на территорию Кемеровской области — Кузбасса в аэропорты городов Кемерово и Новокузнецка из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Казани, Симферополя и Сочи.

Диагноз «коронавирусная инфекция» по сообщениям оперштаба подтвердился 6 июля еще у 67 пациентов. По выздоровлению 35 человек были выписаны. Всего в Кузбассе от коронавируса вылечились 898 человек. В инфекционных больницах Кемеровской области находится 1175 больных COVID-19.

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