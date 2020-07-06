Ограничения физической мобильности, которые оказались, естественно, критическими для таких отраслей, как туризм или авиаперевозки, для рынка информационных технологий не стали проблемой. Онлайн-инструменты и удаленная работа всегда были характерной чертой проектных команд, и более крупные игроки относительно легко перешли на такой формат. Однако просадка экономики в целом будет оказывать на отрасль пролонгированный негативный эффект. Предлагаю свое видение того, что будет с рынком труда в ИТ и как вообще себя чувствуют российские айтишники.

Общая ситуация в отрасли

Несмотря на раскрученный образ, российская ИТ-сфера пока так и не стала базовым и самодостаточным сектором экономики и фактически остается своеобразной надстройкой для реального сектора, как, например, реклама и маркетинг. Да, сейчас эффективность любого бизнеса во многом обеспечивается за счет внедрения цифровых сервисов, но когда речь заходит о выживании, то заказчики уже не готовы выделять серьезные бюджеты на ИТ. В госсекторе вопрос финансирования проектов стоит не так остро, а вот бизнесу, особенно малому и среднему, потребуется время, чтобы адаптироваться к новым экономическим условиям. Те задачи, которые заказчики ставили по организации удаленной работы и выводу процессов в онлайн, будут постепенно терять свою актуальность либо в связи со снятием ограничений, либо по факту уже состоявшейся трансформации большинства игроков. В части HR это означает, что может высвободиться заметное число программистов и ИТ-инженеров. Однако на мой взгляд, это пойдет рынку труда только на пользу, так как в последние годы он был сильно перегрет.

Уровень зарплаты

Перекос зарплат в ИТ по сравнению с другими секторами экономики достиг критических значений. Зарплаты даже начинающих программистов с опытом работы в 2–3 года в разы превышают аналогичные значения в других отраслях. И чем больше программист набирается опыта, тем сильнее растет его востребованность на рынке. В ближайшем будущем уровень доходов сотрудников в сфере информационных технологий сохранится.

При этом производительность труда в ИТ растет опережающими темпами, но такая ситуация в условиях нормального рынка не может продолжаться вечно. Уже сейчас вузы существенно повышают уровень подготовки ИТ-специалистов, но из-за инертности системы высшего образования этого явно недостаточно для того, чтобы обеспечить российский рынок высококлассными кадрами. Рост должен быть быстрым и кратным, в разы.

Глобальная конкуренция

«Русские хакеры», «русские программисты» – давно сложившиеся бренды. Дело в том, что еще с советских времен отставание в развитии компьютерной техники и устройств отечественная ИТ-индустрия старалась компенсировать надежностью и эффективностью ПО и алгоритмов, которые управляли этими устройствами. Сегодня, несмотря на определенные проблемы в вузовской подготовке, общий уровень российских специалистов остается высоким. На мировом рынке труда наши кадры по-прежнему очень востребованы.

Офшорное программирование и распределенные команды

Этот стиль работы стал чем-то вроде флага свободы и независимости в среде программистов. На слуху истории про то, как можно жить у моря в условном Таиланде или на Кипре, работать удаленно в интернациональной команде и наслаждаться нирваной. Это здорово прежде всего для тех, кто ищет новых впечатлений и не особо задумывается о будущем. Но эффективность такого стиля работы под вопросом: нет тесного взаимодействия с заказчиком и командой, что может сказаться на итоговом результате.

Мотивация и признание

Вопросы мотивации и профессионального развития по-прежнему остаются одним из краеугольных камней для российских айтишников. Каждому необходимо признание его заслуг, результат работы должен быть востребован. Очевидно, что работа «в стол» демотивирует любого, даже несмотря на высокую зарплату. В среде ИТ-специалистов эти чувства развиты особым образом.

Интересно, что современное ПО, в том числе коммерческие системы, содержит в себе часть бесплатного и общедоступного кода, что сильно снижает затраты на ИТ-проекты, ведь каждый раз изобретать велосипед дорого и долго. Культура свободного программного обеспечения зародилась как своеобразный ответ программистов на монополию корпораций. Но при этом многие из них видят свое будущее в Кремниевой долине – желательно именно в корпорации, такой как Google или Tesla.

Вообще, понимание карьеры у программистов очень специфичное и порой противоречивое. Реализовать свой стартап или уехать по приглашению в Кремниевую долину – вот, пожалуй, типовое представление о жизненном успехе. Зарабатывать 10–12 тысяч долларов в месяц и жить в Калифорнии – это звучит сногсшибательно для парня из провинциального сибирского городка.

Но ему еще только предстоит узнать, насколько катастрофически высока стоимость жилья и услуг в Кремниевой долине: несмотря на хорошую зарплату даже по американским меркам, сибирского самородка ждет очень скромная жизнь. Он не сможет позволить себе привезти туда свою девушку или жену, если она не работает в ИТ. А результат его работы, написанный им код, нужен только для того, чтобы продать очередной стартап какому-нибудь технологическому гиганту, которому важно увеличивать капитализацию. И вообще, Кремниевая долина – это больше про биржи и акции, чем про технологии.

ИТ для государства

Еще в среде программистов, особенно начинающих, есть определенное отторжение к ИТ-проектам, связанным с государством. И это вполне объяснимо: молодой человек на своем жизненном пути столкнулся с бюрократией или давлением административной системы, например в школе или университете. И после этого происходит проецирование на весь госсектор. Но государство – это ведь не только фискальные механизмы, контроль и надзор. Это еще и защита общества и граждан. По моему глубокому убеждению, разработать систему для МЧС, с помощью которой спасатели быстрее придут на помощь, более чем почетно. Или создать ИТ-решение для больниц, которое позволит сделать медицинские услуги качественнее и доступнее.

Есть еще более актуальный пример: наша компания разработала и внедряет системы для региональных оперштабов по борьбе с коронавирусом. И кто бы что ни говорил про бюрократию, я лично горжусь, что моя работа, труд и компетенция всей команды помогают спасти жизни соотечественников – именно сейчас, когда это необходимо стране, обществу, бабушке из соседнего подъезда, в конце концов.

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