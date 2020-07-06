На состоявшейся 6 июля встрече руководитель компании «Сибирский Антрацит» — крупнейшего налогоплательщика региона и губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества в экономике и социальной сфере. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Андрей Травников отметил значительный вклад компании в развитие региона, которая оказывает области всестороннюю поддержку: развивает проекты в области спорта, образования, здравоохранения, реализует все новые инициативы. Он подчеркнул, что предприятия группы «Сибантрацит» – АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный» – это крупнейшие налогоплательщики региона.

«Спасибо, что компания не меняет своих планов в Новосибирской области, намерена и дальше развиваться в соответствии с теми графиками, которые мы ранее обсуждали», – отметил губернатор.

Катерина Босов сообщила, что предприятия «Сибантрацита» продолжают стабильную работу и компания исполняет все свои обязательства – как перед клиентами, так и перед регионом, выполняя соглашение о долгосрочном социально-экономическом сотрудничестве с Новосибирской областью.

«Сибантрацит» является учредителем ХК «Сибирь». Компания оказывает активную поддержку клубу и участвует в капитальном ремонте ЛДС «Сибирь». При участии компании на территории Новосибирской области в этого года разворачивается программа «Учитель для России». Идёт совместная работа по улучшению качества образования в ведущих вузах. Кроме того, в мае «Сибантрацит» построил в Искитимском районе мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом.

Напомним, что 6 мая стало известно о гибели основного владельца «Сибирского антрацита», мужа Катерины Босов — Дмитрия Босова. Бизнесмен был найден с огнестрельным ранением головы. После смерти Дмитрия Босова компанию возглавил его партнер по бизнесу Дмитрий Ага, который останется в совете директоров «Сибантрацита». В свою очередь Катерина Босов стала руководителем совета директоров компании.

В июне 2020 года стало известно, что собственник новосибирского аэропорта Толмачёво, глава компании AEON Роман Троценко приобрел у наследников Дмитрия Босова 75% арктического угольного проекта, параллельно продав свою долю в проекте «Печора СПГ».

Продолжаются и судебные разбирательства с бывшим топ-менеджером и совладельцем «УК «Востокуголь» Александром Исаевым. В конце мая 2020 года арбитражный суд Московской области по заявлению Александра Исаева арестовал ранее ему принадлежавшие 50% в уставном капитале ООО «УК «Востокуголь». Это предприятие входит в группу «Аллтек», ранее принадлежавшее Дмитрию Босову.

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