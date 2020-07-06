Оперативный штаб Томской области подтвердил вспышку коровирусной инфекции в НИИ онкологии, о которой ранее сообщил паблик «Жесть Томска» в соцсети «ВКонтакте».

«Два отделения клиники закрыты на карантин, часть заболевших переведены на лечение, пациенты без признаков коронавирусной инфекции будут помещены в обсерватор», — сообщили в оперштабе.

Коронавирус был обнаружен как у сотрудников НИИ, в том числе и у директора клиники, так и у пациентов. Всего было инфицировано около 30 человек. В Томской области 5 июля было выявлено за сутки 77 случаев заражения коронавирусом. Как отметили в оперштабе, рост числа заболевших связан с выявленным очагом в клинике томского НИИ онкологии. Областное упарвление Роспотребнадзора проводит эпидрасследование и срочные противоэпидемиологические мероприятия в клинике.

Напомним, в Новосибирской области за последние сутки выявили 106 зараженных короавирусом.

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