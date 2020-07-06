По данным оперштаба на утро 6 июля в регионе выявлено 6611 случаев инфицирования СOVID-19, в том числе 384 ребенка. За последние сутки выявили 106 зараженных короавирусом.

С выздоровлением в регионе выписаны 4145 пациентов, включая 74 человек за минувшие сутки. Скончались еще четыре пациента: женщина в возрасте 48 лет и трое мужчин в возрасте 70 лет, 75 лет и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 116 человек. В отделениях реанимации находятся 88 человек, на ИВЛ – 23 пациента.

В ДГКБ №3 госпитализировано 55 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2 388 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализированы 723 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в НСО проведено 224 135 тестов на коронавирус.

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