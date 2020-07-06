Основанная Николаем Манцуровым группа компаний «Райдекс» выкупила площадку магазина «Холидей» на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске для дальнейшего редевелопмента. Предполагается, что на этом месте со временем в том числе появятся заведения общепита, продуктового ритейла и товаров для дома.

Информацию о новом проекте ГК «Райдекс» разместила в своем аккаунте в Instagram. Речь идет о площадке, которая ранее использовалась продуктовым магазином новосибирской сети «Холидей». Рядом с ним располагались также супермаркеты «Пятерочка» и «Лента». Напротив — жилой комплекс «Заельцовский», построенный группой компаний «Сибирь Девелопмент».

Основателем ГК «Райдекс» является Николай Манцуров, сын совладельца торгового холдинга «Сибирский Гигант», депутата Заксобрания Новосибирской области Александра Манцурова.

Площадь первого этажа (GLA) купленного группой компаний «Райдекс» объекта составляет 980 кв.м. Предполагается, что в аренду можно будет взять площадь от 100 кв.м. Таким образом, на площадке смогут в том числе разместиться заведения общепита, продуктового ритейла и товаров для дома.

Напомним, что ранее ГК «Райдекс» уже реализовывала подобные проекты в Новосибирске, покупая площадки и осуществляя в дальнейшем их редеволопмент. Одним из таких примеров может служить здание 1980-го года постройки на улице Ленина около гостиницы «Сибирь». На сегодня там располагается ресторан «Сыроварня», кафе вьетнамской кухни «Фо», раковарня Ивана Раковара, кулинарная лавка «Из другого теста», супермаркет «Лента», а также ряд других организаций. Осенью 2019 год арендный бизнес выставлялся на реализацию, часть площадок были успешно проданы.

Стоит отметить, что компания «Холидей» была признана банкротом в июле 2018 года. 28 февраля 2019 года на предприятии было введено конкурсное производство. Среди крупных кредиторов компании — Россельхозбанк, предъявлявший требования торговой сети на сумму более 3 млрд. рублей, а также Сбербанк, обращавшийся с иском в арбитражный суд Новосибирской области в середине октября 2018 года. Сумма претензий составляла порядка 6,7 млрд. рублей. По данным финансового портала Boomin, по итогам инвентаризации совокупные активы банкротящегося продуктового ритейлера оценивались в 1,382 млрд рублей, а совокупный объем задолженности — в 14 миллиардов рублей.

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