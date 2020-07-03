Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат встретился с представителями IT-сообщества регионального центра. Главной темой встречи стали поправки в Трудовой кодекс РФ, инициированные партией «Единая Россия».

Как констатировал бизнес-омбудсмен, Новосибирск является одним из центров концентрации крупных российских IT-компаний, в штате которых состоят сотни сотрудников, которые одними из первых перестроились на удаленную работу. Однако при этом они столкнулись с пробелами в законодательстве, поэтому сейчас очень важно быстро отреагировать на эту проблему и внести поправки в трудовой кодекс.

«Как Уполномоченный по правам предпринимателей на себе это ощущаю, потому что очень часто к нам приходят и работодатели, и те, кто работает – жалоб увеличилось в пять раз. И своевременность этого закона позволит урегулировать многие вопросы и решать эти проблемные вопросы в досудебном порядке», – прокомментировал Николай Мамулат.

Справка. Для разработчика программного обеспечения затраты на оплату труда составляют 80% себестоимости, что является самым высоким показателем (средний уровень по другим отраслям — около 13%).

Напомним, что представители профсоюзов и работодатели по всей стране обсуждают поправки в Трудовой кодекс, предложенные партией «Единая Россия». Изменения касаются условий дистанционной работы, которая стала широко применяться во время пандемии коронавируса. В документе закрепляется три основных вида удаленной работы: постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Это стало актуально в условиях пандемии — многих сотрудников переводили на удаленку, но при этом такой формат не был закреплен в законе.

Комбинированная дистанционная занятость подразумевает чередование работы из офиса и из дома. Раньше эти понятия в Трудовом кодексе закреплены не были. Ряд других норм коснется взаимоотношений между сотрудником на удалёнке и работодателем. В частности, им предлагается вести электронный документооборот. При этом не нужна электронная подпись — авторы законопроекта отметили, что ее оформление стоит достаточно дорого. Работник и его руководитель будут договариваться о способе верификации сообщений. Не отменяются и бумажные документы — их можно будет использовать, если обеим сторонам это удобно.

Участники IT-рынка Новосибирска хорошо знают, что такое дистанционная работа и умеют ее организовывать, причем в рекордно короткие сроки. Многие новосибирские IT-компании перешли на такой режим еще 16 марта, до введения властями обязательного режима самоизоляции. В это же время в Новосибирской области был сформирован список IT-компаний, которые ответственно подошли к борьбе с коронавирусом.

В ходе встречи участники IT-рынка рассказали бизнес-омбудсмену о своем опыте перевода сотрудников на удаленную работу. По их словам, они столкнулись не только с минусами, но и смогли оптимизировать расходы, а после окончания пандемии готовы частично сохранить такой формат.

«С учетом того, что людей можно будет официально трудоустраивать на удаленку, можно будет снизить расходы на содержание офиса. Если до самоизоляции, карантина мы думали расширять офис, то сейчас, после вот этих трех месяцев, мы уже подумаем: а стоит ли нам это делать? Ведь мы можем пустить эти деньги на то, чтобы повысить всем зарплату и людей новых набрать. Это тоже несомненный плюс для сотрудников», – пояснил директор IT-компании Hook Production Олег Лупиков. Стоит отметить, что сама компания в условиях пандемии предлагала помощь бизнесу в переводе компаний на работу из дома: в синхронизации нескольких офисов, в выстраивании бизнес-процессов без прямого взаимодействия, о чем свидетельствует информация на сайте минцифры Новосибирской области.

Николай Мамулат уверен, что максимально важно учесть баланс интересов и работников, и работодателей. В Трудовом кодексе не должно быть разночтений, все нормы должны быть понятны и юридически выверены, во избежание риска появления правовых казусов.

«Главное, чтобы был закон и доверие друг к другу. А это все, конечно, нужно регламентировать. То, что сейчас есть дискуссия, очень важно. Обсуждение идет между предпринимателями и теми людьми, которые как раз работают на удаленке и хотят, чтобы были прозрачные правила игры. Чтобы ненужные преграды преодолеть путем закона. Это будет своевременное и нужное подспорье, чтобы не было споров между предпринимателями и работниками», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Прежде, чем Госдума рассмотрит поправки в первом чтении, «Единая Россия» представила их на суд экспертов — представителей работодателей и профсоюзов по всей стране. Для этого в регионах проводятся общественные слушания, привлекающие к обсуждению законопроекта широкий спектр специалистов из разных областей. В ближайшее время на заседании фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской области состоится широкое обсуждение поправок в Трудовой кодекс.

Напомним, что в июне 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил налоговый маневр российским ИТ, снизив для них налоговую нагрузку и выплаты в ФОТ, которые для них являются самой высокой статьей расходов. Уже сейчас для этой отрасли действует льготная ставка страховых взносов – до 2023 года она составляет всего 14%. Но президент предложил снизить ее до 7,6% – и не на время, а навсегда. Еще более радикально он подошел к ставке налога на прибыль, предложив снизить его с 20% до 3 – тоже бессрочно, сделав тем самым условия работы ИТ в России «лучше, чем в большинстве крупных стран, таких, как Индия».

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