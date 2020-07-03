Андрей Травников провел в Новосибирском государственном медицинском университете совещание по подготовке врачебных кадров для системы здравоохранения региона и вручил дипломы выпускникам вуза.

«В Новосибирской области была усилена работа по подготовке кадров для здравоохранения в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Этот год все перевернул, и значимость медицинских работников для общества выросла в разы и очень приятно, что престижность будущей профессии медика, врача в обществе тоже растет. Я хочу поблагодарить коллектив Новосибирского государственного медицинского университета за вашу работу», – подчеркнул Андрей Травников, открывая совещание.

Об опыте подготовки мотивированных абитуриентов для НГМУ на примере медицинского класса школы № 170 участникам совещания рассказал руководитель проекта главный врач ГНОКБ Анатолий Юданов. Первый в Новосибирске профильный 10-й медицинский класс был создан в 2015 году. Инициаторами создания класса выступили Новосибирская областная больница и НГМУ, площадкой проекта стала средняя школа № 170 Кировского района. Было подано более 40 заявлений на зачисление, по итогам конкурсного отбора в 10 класс принято 30 человек. В программе обучения – углубленное изучение химии, биологии, русского языка. Добавлены специальные предметы – медицина, экология, медицинский английский. Ученики знакомятся с больницей: с отделениями, службами, клиниками. Многие ребята работают в отделениях больницы даже во время летних каникул. Врачи и медсестры высоко ценят работу школьников, считают их своими помощниками. Ученики видят непарадную сторону профессии, это помогает им сделать осознанный выбор. По окончании школы выпускники получают сертификаты о работе в больнице в качестве волонтера.

Ректор Новосибирского государственного медицинского университета Игорь Маринкин выступил с докладом о результатах приёма целевиков в 2019 году и планируемом наборе студентов в 2020 году.

Также Андрей Травников поздравил выпускников НГМУ с завершением обучения и вручил им дипломы. «Большинство медиков Новосибирской области в период пандемии коронавируса остались верны своей профессии, своему призванию, причем на самых разных уровнях, и в самых разных уголках, учреждениях нашего региона. Ваши младшие товарищи, студенты медицинского колледжа, говорили: да, страшно, но мы не боимся, потому, что это наша будущая профессия. Многие из вас и ваших коллег, наравне со старшими товарищами, работали в поликлиниках, в больницах, COVID-центрах. Многие врачи переводились в такие клиники, меняли даже на время свою специализацию, потому, что верят: каждый врач в сегодняшней пандемии должен поработать в этих условиях, для того, чтобы понимать, с какой угрозой мы можем столкнуться, накопить бесценный опыт борьбы с новым заболеванием. Желаю, чтобы вы этот настрой, который вы получили в это необычное, сложное время пронесли в течение всей своей жизни, чтобы вы были верны тому делу, которое выбрали», – отметил глава региона.

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