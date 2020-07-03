Акции «Бумажный бум» прошла в Кемеровской области под эгидой Совета работающей молодежи Кузбасса. Сотрудники угольной компании с февраля по июнь 2020 года собрали более 27 тонн макулатуры, сообщает пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь».

«Вопросы охраны окружающей среды приоритетны как в производственной, так и в организационной деятельности Компании, — отмечает заместитель директора по экологии, промышленной безопасности и землепользованию УК «Кузбассразрезуголь» Виталий Латохин. — Утилизация вторсырья строго регламентирована внутренним распорядком и уже прочно вошла в ежедневную привычку работников. Сотрудники Компании ответственно подходят к сбору макулатуры, благодаря чему и удалось добиться таких результатов».

«Бумажный бум» — традиционная акция. В этом году её поддержали 13 крупнейших угледобывающих, газовых, энергетических и химических предприятий региона — общими усилиями собрано 43 тонны макулатуры.

«Очень важно, что идеи молодых специалистов находят широкий отклик у всех работников, — подчеркивает председатель Совета молодежи УК «Кузбассразрезуголь» Евгения Бажина. — Больше половины общего результата «Бумажного бума» – это не только весомый вклад Компании в итоги акции, но и наше посильное участие в решении острейшего для всего мира вопроса утилизации твердых бытовых отходов».

Вся собранная макулатура передана специализированному предприятию по переработке вторсырья.

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