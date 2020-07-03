В ходе выездного заседания рабочей группы 3 июля была проверена работа заведений общепита с продажей алкоголя, которые расположены в жилых многоквартирных домах. Участие в работе группы принял министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Созданная при региональном минпромторге рабочая группа одобрила проект областного закона, который направлен на регулирование работы заведений общепита с продажей алкоголя, находящихся в жилых домах. Площадь зала обслуживания посетителей в таких заведениях, согласно проекту, должна быть не менее 50 кв. м.

«В соответствии с Федеральным законом № 171, который регулирует распространение, торговлю алкоголем в общепите, торговая площадь зала организаций, реализующих алкоголь при оказании услуг общественного питания, должна быть не менее 20 кв. м. При этом, субъектам РФ даны полномочия по увеличению площади зала для обслуживания посетителей, – сообщил министр. — Поэтому правительство региона с такой просьбой обратилось в Заксобрание, городской совет депутатов, «Единую Россию». Мы создали рабочую группу и проводим заседания, чтобы понять, насколько остра ситуация, прежде всего, для Новосибирска. В течение нескольких лет по некоторым адресам поступают регулярные жалобы на «псевдообщепиты», когда в жилых домах по факту осуществляется торговля алкоголем в круглосуточном режиме, есть связанные с этим нарушения общественного порядка, регулярные обращения в полицию».

Андрей Гончаров считает, что необходимо принять взвешенное решение. Необходимо понять, насколько эта проблема коснется бизнеса, в том числе того, который не нарушает законодательство.

«Готовится принятие Закона Новосибирской области, который планируется рассмотреть в первом чтении на ближайшей сессии Законодательного собрания региона 9 июля. Предлагается увеличить площадь зала обслуживания посетителей до 50 кв. м. , – сообщил министр. — Это решение взвешенное и не затронет большинство заведений, которые работаю по закону. Речь о небольших заведениях, которые не соблюдают законодательство и санитарные нормы – они могут закрыться. Очень хочется, чтобы внесение таких изменений послужило для бизнеса определенным сигналом, что нельзя пренебрегать мнением жильцов, если ваш бизнес находится в жилом доме. Бизнес должен понимать социальную ответственность и не пренебрегать законодательством, в том числе, нарушением тишины и покоя граждан. Кроме того, есть очень четкое постановление губернатора, которое регулирует продажу алкоголя. Нужно понимать, что иногда предприниматели лукавят, когда в магазине ставится пластиковый стол, несколько стульев и оно превращается в заведение общепита».

В ходе выездного заседания члены рабочей группы ознакомились с работой торговых объектов в Кировском и Центральном районах Новосибирска. В настоящее время областной минпромторг проводит оценку регулирующего воздействия проекта закона Новосибирской области «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях на территории Новосибирской области».

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